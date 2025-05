Antonela Braga ficou sem comer após polêmica com Duda Guerra, revela mãe

Colaboração para Splash, no Rio

Nathalia Braga, mãe da influenciadora Antonela Braga, 16, comentou sobre a recente polêmica envolvendo a filha e Duda Guerra, 16, ex-nora da apresentadora Angélica, 51.

O que aconteceu

Nathalia revelou que a filha chegou a ficar sem comer. "A Antonela ficou um dia e meio sem comer, sem colocar um grão de arroz na boca, e foi um momento muito difícil, né, para todo mundo", contou, visivelmente emocionada, ao portal Léo Dias.

Segundo a mãe, a jovem está recebendo apoio constante da família, de profissionais e também dos fãs. "Está tendo todo o apoio da família, de todos nós, dos profissionais que estão acompanhando a gente e principalmente dos fãs, que acolheram a Antonela de uma maneira que eu, como mãe, não tenho como agradecer."

Nathalia também destacou que acompanha de perto a carreira digital da filha e a orienta sobre como lidar com os desafios do meio virtual. "Quando a Antonela começou, eu ficava com o telefone ali na mão, acompanhando absolutamente tudo, e sim hoje eu acompanho tudo da Antonela, todos os dados, pra onde tá indo e aconselhando sempre ela, né? Da melhor maneira possível."

Para ela, a base familiar e valores como honestidade e ética são fundamentais. "O mais importante são as bases. É você ser bom, honesto, ético e caminhar com a verdade."

Ao ser questionada se chegou a conversar com Angélica ou com a mãe de Duda, Nathalia afirmou que prefere não envolver adultos em conflitos dessa natureza. "É um assunto de adolescentes e que os adolescentes, eles têm que se resolver", e continuou: "Eu não acredito que adultos devam se intrometer em assuntos adolescentes, porque isso acontece toda hora. Assuntos de adultos são de adultos, devem ser resolvidos entre adultos e assuntos de adolescentes entre adolescentes, mas sem sombra de dúvidas, o caminho é sempre a conversa".