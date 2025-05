Luana Piovani alfineta Virginia na CPI: 'Que o karma inunde a vida dela'

Luana Piovani, 48, alfinetou Virginia Fonseca, 26, sobre o depoimento da influenciadora na CPI das Bets.

O que aconteceu

Piovani inicialmente compartilhou um Stories com uma postagem no X sobre Virginia. "Não consigo achar graça da Virginia Fonseca na CPI. O que me vem à cabeça não é o copo rosa, make, ou look... Fico irritado com esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros e sabe que tudo é um palanque para ganhar mais e mais dinheiro. Patético e triste", dizia a publicação.

Luana acrescentou. "Parem de fazer cruéis famosos."

Na sequência, a atriz voltou a falar sobre um assunto, com um vídeo de parlamentares rindo de Virginia na CPI. "Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o 'karma' da desgraça que ela vende inunde a vida dela", comentou Luana.

CPI das Bets

Oitiva começou por volta de 11h20. A influenciadora agradeceu a oportunidade de esclarecer dúvidas dos senadores.

Eu sou influencer, virei mãe, levei meus pais para morarem comigo. Me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje sou tudo isso, e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata. Que deus abençoe nossa audiência, bora para cima. Virginia

Apresentadora do SBT ressaltou que todos os contratos são legais. Ela defendeu a necessidade do Congresso Nacional criar leis relacionadas ao tema.

Não estou fazendo nada fora da lei [...] Se realmente faz tão mal para a população, então proíbe tudo. Eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de apostas que não estão regulamentadas. Virginia

Ela negou a existência da "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos. De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.