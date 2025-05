Kim Kardashian diz em tribunal de Paris que pensou que fosse morrer em roubo de joias em 2016

Por Juliette Jabkhiro e Lucien Libert

PARIS (Reuters) - A estrela de reality show Kim Kardashian contou em um tribunal de Paris sobre seu choque e medo ao pensar que seria estuprada e morta durante um assalto em 2016, no qual foi roubada sob a mira de uma arma em seu quarto de hotel por uma gangue que levou joias no valor de milhões.

Kardashian, vestida com uma roupa preta elegante e usando joias brilhantes, chegou ao tribunal em uma van preta minutos antes, acompanhada de sua mãe. Não são permitidas câmeras na sala do tribunal e seu depoimento não foi transmitido ao vivo.

"Achei que ia morrer", disse ela no tribunal. "Pensei na minha irmã, pensei que ela entraria e me veria morta a tiros e teria essa lembrança para sempre."

Kardashian chorou ao relembrar o início do ataque, no qual os suspeitos, vestidos com uniformes da polícia, são acusados de amarrá-la com zíperes e fita adesiva antes de fugirem com joias, incluindo um anel de noivado de US$4 milhões dado a ela por seu então marido, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye).

"Estávamos indo embora na manhã seguinte, então eu estava arrumando as coisas, eram cerca de 3 horas da manhã. Ouvi um barulho de passos subindo as escadas quando eu estava na cama", disse ela.

"E no meu quarto entraram alguns policiais, ou que eu presumi que fossem policiais, pois estavam usando uniformes da polícia."

"Então ouvi um dos senhores dizer 'ring! ring!' em inglês, com sotaque, apontando", afirmou.

"Eu estava bastante nervosa e olhei para o recepcionista e disse a ele o que iria acontecer conosco, que eu tinha que voltar para casa para meus bebês", disse Kardashian.

Ela contou que, em determinado momento, temeu ser estuprada quando os assaltantes a jogaram na cama e um deles agarrou sua perna. "Mas ele acabou me amarrando e fechou minhas pernas", disse.

Kardashian afirmou que os invasores não a agrediram.

"Eu fui agarrada, arrastada para o outro cômodo e jogada no chão, mas não fui agredida, não", disse ela.

Antes do depoimento de Kardashian, sua estilista Simone Harouche, que estava dormindo no mesmo apartamento de hotel de luxo no momento do ataque, contou ao tribunal sobre o "terror" que ambas sentiram durante o assalto.

Harouche correu para se trancar no banheiro e mandou uma mensagem de texto para a irmã de Kardashian, Kourtney, e para o guarda-costas do casal pedindo ajuda.

No total, nove homens e uma mulher estão sendo julgados pelo tribunal criminal. Cinco deles -- todos homens -- enfrentam acusações de roubo à mão armada e sequestro e correm o risco de serem condenados à prisão perpétua. Os outros são acusados de cumplicidade no assalto ou de posse não autorizada de arma.

Como os ladrões fugiram a pé ou de bicicleta, eles perderam algumas das joias, inclusive uma cruz com seis diamantes, que um transeunte encontrou na rua e levou à polícia. Mas a maioria das joias, incluindo o anel de noivado de US$4 milhões, nunca foi encontrada.