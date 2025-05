Joias de Clarice vão parar em mãos inesperadas em 'Garota do Momento'

No capítulo de quarta-feira (14), da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice diz a Bia que está se separando de Juliano.

Alfredo e Alfonso fazem as pazes. Alfonso confessa seu amor por Teresa. Basílio entrega as joias de Clarice para Zélia. Anita, Edu e Guto acreditam que Nelson possa mesmo estar mudado.

Raimundo apoia Edu em sua carreira. Juliano deduz que Bia esteve em Petrópolis. Zélia tenta contatar Geraldo. Lígia passa mal e acredita ser uma possível gravidez.

Camila pede para permanecer mais um tempo na agência. Juliano vê Clarice com Gregório. Geraldo aceita fazer negócio com Zélia.