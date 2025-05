Jamie Lee Curtis é vítima de deep fake e expõe Zuckerberg

Jamie Lee Curtis expôs a criação de um deep fake seu e pediu para que Mark Zuckerberg, proprietário do Instagram, retirasse o conteúdo da plataforma. Por meio de suas redes sociais, nessa segunda-feira, 12, ela denunciou uma conta que propagava um vídeo falso realizado por IA.

Algumas horas após a remoção do conteúdo, a atriz comemorou: "Funcionou! A vergonha tem seu valor! Obrigada a todo mundo que interveio e ajudou!", escreveu Jamie nos comentários.

"Chegou até esse ponto, Zuckerberg. Nós nunca nos conhecemos. Meu nome é Jamie Lee Curtis e eu tentei contatar você e sua equipe através de todos os canais apropriados para remover um conteúdo de um comercial falso de IA que eu não autorizei, concordei ou apoiei."

Ela explicou o motivo de postar o conteúdo publicamente, em vez de tratá-lo de maneira privada: "Eu tentei te mandar uma mensagem, mas você não me segue, então tive que trazer isso a público para que chegue até você."

"Se eu tenho 'uma marca', além de ser atriz e autora e advogar, é porque eu sou conhecida por contar a verdade como ela é e por ter integridade, e esse mau uso da minha imagem (retirado de uma entrevista que fiz com Stephanie Ruhle durante os incêndios) com novas e falsas palavras colocadas na minha boca, diminui minhas oportunidades de realmente falar a verdade. Me foi dito para direcionar isso diretamente para você, para que você pudesse encorajar sua equipe a remover [o conteúdo]. Essa é a única maneira que tenho de chegar até você. Agradeço desde já", concluiu.