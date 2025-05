Ivan cai para trás ao ver Raquel beijando outro homem em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Ivan (Renato Góes) se choca ao ver Raquel (Taís Araújo) beijando outro homem.

O que vai acontecer

Decidida a seguir em frente após o término do relacionamento com Ivan, a mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) aceitará um convite de Otávio (Breno Da Matta) para conhecer seu novo empreendimento. Os dois irão jantar juntos e engatarão uma conversa cheia de trocas de elogios.

No final da noite, Raquel e Otávio estarão conversando na porta do restaurante quando Ivan surgir com Heleninha (Paolla Oliveira). Segundo informações do jornal O Globo, a protagonista ficará incomodada ao ver o ex-namorado beijando a filha de Odete Roitman (Débora Bloch).

Depois disso, a cozinheira beija Otávio para colocar ciúmes em Ivan. Heleninha percebe que seu amado ficará incomodado ao ver sua ex-namorada com outro.

Após o beijo, Raquel pede desculpas a Otávio. Ela confessa que fez tudo para colocar ciúmes em Ivan, mas o homem diz que não se importa.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.