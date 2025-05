Gretchen e Esdras desistem de prova e se colocam na DR do Power Couple

Na tarde de hoje, Gretchen e Esdras desistiram de realizar a Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record). O casal decidiu não realizar a competição para ir direto para a 3ª DR.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo após os casais partirem para a prova, que será exibida na edição de amanhã, Gretchen e Esdras voltaram para a mansão. Radamés e Carol, que foram vetados, estranharam e a dançarina revelou. "A gente não fez a prova. A gente decidiu ir para DR."

Gretchen explicou a Radamés que ela e Esdras já haviam decidido isso há dois dias. "Eu tenho que ficar sabendo como tá meu jogo lá fora. A saída do Diego me deixou muito em dúvida."

Ela também conversou com Eros sobre sua decisão. "Eu preciso saber se o público está gostando do meu jogo. Aí ok, eu volto. Se não estiver, não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Posso estar cancelada, tendo um problema lá fora e to aqui achando que tô abafando."

Nós vamos, sem problemas, tranquilo. Faz dois dias que nós conversamos sobre. Eu voltando, o pessoal que tá jogando o mesmo jogo que a gente, tá tranquilo. Eu não voltando, vocês podem recalcular a rota. Gretchen