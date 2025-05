Gérard Depardieu é condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual

Gérard Depardieu, 76, foi julgado culpado por agressão sexual contra uma figurinista e uma assistente de direção do filme "Les Volets Verds", que gravou em 2021.

O que aconteceu

O ator francês foi condenado a 18 meses de prisão. Segundo a revista Quem, ele não será preso imediatamente, mas já terá seu nome incluído no cadastro de criminosos sexuais da França.

Depardieu também terá de pagar às vítimas uma indenização de € 29,04 mil. O valor é correspondente a aproximadamente R$ 183,3 mil, na cotação atual.

Durante o processo, ele chegou a negar as acusações pelas quais era julgado. "Talvez eu tenha esbarrado nela com as costas no corredor, mas não toquei nela. Sou vulgar, sou grosseiro, sou desbocado, mas não toco", chegou a dizer no tribunal, em audiência realizada no final de março.