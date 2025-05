Ex-coelhinha da Playboy vira sem-teto na Inglaterra e busca emprego

Ex-coelhinha da Playboy Louise Glover, 42, virou sem-teto na Inglaterra e disse que tem dificuldades em encontrar emprego.

O que aconteceu

Modelo que morou na mansão de Hugh Hefner revelou que virou sem-teto devido ao aumento do aluguel nos últimos seis meses. Ao The Sun, detalhou que comprou uma barraca de £ 60 (cerca de R$ 449 na cotação atual) e tem vivido nela.

Famosa entrou em uma plataforma de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro. Ela tem o objetivo de arrecadar aproximadamente £ 9 mil (R$ 67 mil) para comprar um pequeno barco para morar. "Seco, seguro e simples. Para alguém como eu, um barco oferece estabilidade, uma solução de moradia acessível e realista a longo prazo", admitiu.

Louise Glover também relatou a dificuldade de arranjar trabalho. "Estou me candidatando a vários empregos e me esforçando ao máximo para encontrar trabalho, mas é muito difícil. Espero voltar a trabalhar como personal trainer e passear com cães quando me estabilizar em uma região", declarou na entrevista.

Antes de virar sem-teto, a ex-coelhinha da Playboy alugava um quarto em Windsor. Seus empreendimentos entraram em crise e seu aluguel disparou de £ 550 para £ 750 (R$ 4.123 para R$ 5.622).