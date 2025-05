'Encontro às cegas': ação une tutores e pets por conexão emocional no Dia da Família

No próximo Dia da Família, uma ação inédita, nomeada "Família não se escolhe, se sente", propõe repensar a forma como as adoções de cães e gatos acontecem. A iniciativa é da Petlove, em parceria com a ONG Ampara Animal, que convida o público a conhecer cães e gatos disponíveis para adoção por meio de suas histórias, não de suas imagens.

A ação terá formato inusitado: durante uma semana, as redes sociais da Petlove e da Ampara compartilharão cartas emocionantes "escritas pelos próprios pets". Nos relatos, os animais contam detalhes de suas vidas, seus traços marcantes de personalidade e o que esperam de uma nova família. Nenhuma foto será divulgada, já que o foco é gerar conexão emocional antes do contato visual.

Entre os pets participantes estão Matias, Pneuzinha, Ravenna, Jhonny, Zezinho e Mika. Matias, por exemplo, é descrito como um cãozinho calmo e companheiro que foi encontrado ainda filhote em um estacionamento. "Tô pronto pra trocar os caixotes por uma caminha quentinha e uma família de verdade", diz um trecho da sua carta.

Segundo pesquisa feita pela Quaest em parceria com a própria Petlove, 93% dos tutores consideram seus pets parte da família. Com base nesse dado, a campanha aposta na identificação afetiva para promover adoções conscientes e duradouras. "Queremos que o tutor se apaixone pela história do pet, promovendo sentimentos de empatia que vão além da aparência", afirma André Romeiro, CMO da Petlove, em comunicado oficial.

As cartas serão transformadas em vídeos narrados por colaboradores e embaixadores da empresa, com vozes escolhidas para representar a personalidade de cada animal. Os interessados poderão se inscrever para um encontro presencial, marcado para o dia 17 de maio, das 10h às 16h, na loja da Petlove localizada na Rua Sócrates, 769 - Vila Sofia, em São Paulo.

O evento será uma oportunidade para conhecer os pets em um ambiente acolhedor. Após a interação, os participantes passarão por uma triagem conduzida por profissionais, que avaliarão se o perfil da família é compatível com as necessidades do animal. A inscrição prévia é necessária, mas não garante a adoção - a prioridade será sempre o bem-estar dos bichinhos.

Quem levar um novo companheiro para casa receberá um bônus especial: três meses de plano de saúde pet gratuitos, como incentivo ao cuidado contínuo nessa nova fase.