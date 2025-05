Sarita, filha de Cecília e Laís, já tem data para aparecer em 'Vale Tudo'

Luara Telles dará vida a Sarita, filha de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) em "Vale Tudo" (Globo). A personagem entra no remake em breve.

O que vai acontecer

Sarita é personagem inédita. A menina não existiu na trama original de "Vale Tudo", escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e exibida em 1988.

Na primeira versão, Cecília (Lala Deheinzelin) morre em um acidente automotivo. Com isso, Laís (Cristina Prochaska) enfrentou o luto e, no decorrer da história, se envolveu com Marília (Bia Seidl).

Agora, o enredo segue por outro caminho: Cecília não morre e casal adota Sarita. Para a atriz Lorena Lima, Laís e Cecília agora enfrentam desafios contemporâneos, longe do sofrimento que antes dominava histórias LGBTQIA+ na TV.

Elas agora serão mais relevantes na história. Infelizmente, o que aconteceu em 1988 era um espelho daquela época. Os casais homoafetivos na dramaturgia eram retratados pelo sofrimento e pela dor. Para a comunidade LGBTQIA+, é um alívio ver Laís e Cecília agora como um casal estabelecido Lorena Lima, ao jornal Extra

Antes de conhecer Sarita, Cecília será rendida por criminosos. Por segurança, Laís decide que as duas devem passar um tempo no Rio de Janeiro, onde recebem apoio de Celina (Malu Galli).

Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jenkings) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

No sábado (17), casal segue para Petrópolis para finalmente conhecer Sarita. Na próxima semana, a menina será levada para casa. "Formar uma família é o grande sonho delas. Vejo a adoção como uma escolha de muito amor. Fico feliz em ser porta-voz desse tema. Eu tenho uma amiga que está na fila de adoção há seis anos", diz Lorena, ao jornal Extra.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.