Cassie, ex-namorada de Sean "Diddy" Combs, testemunha que "Freak Offs" se tornaram seu trabalho

Por Jack Queen e Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - A ex-namorada de Sean "Diddy" Combs Casandra Ventura, principal testemunha de acusação em seu julgamento por tráfico sexual, testemunhou nesta terça-feira que o rapper e magnata do hip-hop a forçou a participar de repetidas festas sexuais regadas a drogas organizadas por ele, prejudicando sua carreira.

Ventura, uma cantora de rhythm and blues conhecida como Cassie, disse que começou a participar das festas de Combs conhecidas como "Freak Offs" há mais de uma década para agradá-lo e continuou porque ele a chantageava com vídeos dos encontros.

"As 'Freak Offs' se tornaram um trabalho em que não havia espaço para fazer outra coisa senão se recuperar e tentar se sentir normal novamente", disse Ventura aos jurados no tribunal federal de Manhattan.

Ela disse que as performances podiam durar de um a um dia e meio a quatro dias, e que Combs lhe dava drogas para mantê-la acordada e se preocupava com sua aparência.

"Se eu não estava fazendo as unhas, estava me bronzeando", disse Ventura. "Depois de um tempo, isso desgasta você, sua confiança e seu valor próprio." Ela disse que o contrato de 10 álbuns que assinou com a gravadora Bad Boy, de Combs, em 2006, rendeu apenas um álbum.

Ventura conteve as lágrimas ao lembrar que as únicas partes das "Freak Offs" de que gostava eram os momentos em que estava sozinha com Combs, mas que ele frequentemente mudava durante os encontros.

"Seus olhos eram negros", disse ela. "A versão pela qual eu me apaixonei não estava mais lá."

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de cinco acusações criminais de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição.

Se condenado por todas as acusações, ele poderá pegar no mínimo 15 anos de prisão, podendo chegar à prisão perpétua.

O julgamento começou na segunda-feira e pode durar dois meses. Combs está sendo mantido em uma prisão do Brooklyn quando não está no tribunal.

O advogado de defesa Teny Geragos admitiu aos jurados na segunda-feira que Combs tinha um temperamento ruim e problemas de ciúme, mas que sua conduta não era criminosa.

Os advogados de Combs têm afirmado que os promotores queriam criminalizar seu estilo de vida "swingers", em que ele e suas namoradas convidavam outros homens para fazer sexo com eles.

"Esse caso é sobre escolhas voluntárias feitas por adultos capazes em relacionamentos consensuais", disse Geragos.

"O CONTROLE ERA TUDO"

Usando um vestido marrom e, mais tarde, acrescentando um casaco de cor clara, Ventura disse que começou a namorar Combs aos 20 e poucos anos, no que ela pensou ser seu "primeiro relacionamento adulto de verdade". Ela disse que o amava na época e queria fazê-lo feliz.

Agora com 38 anos, Ventura disse que Combs mudou com o passar do tempo, pois começou a agredi-la com frequência, deixando-a com os olhos pretos e hematomas por todo o corpo.

"Ele batia na minha cabeça, me derrubava, me arrastava, me chutava, pisava na minha cabeça se eu estivesse no chão", disse Ventura.

Ventura disse que suas "Freak Offs" começaram quando ela tinha 22 anos. Ela disse que não queria participar, mas tinha medo de deixar Combs irritado.

"Ele era uma pessoa assustadora. Ele podia ser muito violento", disse ela.

Ventura também disse que Combs controlava grande parte de sua vida e carreira.

"O controle era tudo, desde a minha aparência até o que eu estava fazendo naquele dia, com quem eu estava falando", disse ela.

Os promotores afirmam que Combs usou sua influência no setor musical para submeter as vítimas à sua vontade e mantê-las em silêncio sobre seus abusos.

Na segunda-feira, eles apresentaram um vídeo amplamente visto transmitido pela CNN no ano passado, mostrando Combs agredindo Ventura em um hotel de Los Angeles em 2016.

Combs, usando apenas uma toalha, foi mostrado jogando Ventura no chão e chutando-a em um corredor quando ela tentou sair. Ele pediu desculpas depois que o vídeo foi ao ar pela primeira vez.

Marc Agnifilo, o principal advogado de Combs, disse que o vídeo retratava as consequências de uma disputa por infidelidade.

Em uma audiência na sexta-feira, ele disse que Ventura tinha um histórico de violência doméstica, sinalizando que ele pode usá-lo durante o interrogatório para minar a credibilidade dela.

Ventura entrou com uma ação civil em novembro de 2023 acusando Combs de estupro e abuso sexual em série. Eles chegaram a um acordo após um dia.

Os jurados poderão ouvir o depoimento de duas ou três das outras acusadoras de Combs e de ex-funcionários que, segundo os promotores, ajudaram a organizar e encobrir a conduta criminosa de Combs.

Ventura se casou com o personal trainer Alex Fine em setembro de 2019. Eles têm duas filhas, e Ventura está grávida.