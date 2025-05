Injustiça: casa de Carmem vira cenário de tristeza em 'Garota do Momento'

Nesta terça-feira (13), em "Garota do Momento" (Globo), Juliano e Maristela despistam Bia sobre o paradeiro de Clarice e, em seguida, o crápula parte em busca da esposa na casa de Carmem.

Clarice, por sua vez, se preocupa com Bia, sem saber que a garota está quase chegando em Petrópolis para procurar a mãe de criação.

Nos próximos capítulos, Juliano desconfia que Bia foi a Petrópolis e, como vingança, decide despejar Carmem da casa.

Clarice (Carol Castro) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Raimundo se incomoda com o comportamento de Camila. Edu confessa seu mal-estar em morar na casa de Raimundo com Celeste. Nelson afirma a Edu que decidiu se tornar um novo homem.

Alfonso revela que é o novo vizinho de Teresa. Zélia pede ajuda a Basílio para encontrar as joias de Clarice. Lígia teme estar grávida de Raimundo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.