Bruno Gagliasso posta foto com a mãe após anos de desavença política

Bruno Gagliasso, 43, encontra mãe, Lúcia Gagliasso, após anos de desavenças políticas.

O que aconteceu

Ator postou fotos com a mãe em seu Instagram. As postagens foram feitas na segunda e nesta terça-feira.

Por discordâncias políticas, o artista se manteve afastado da matriarca por anos. O mesmo aconteceu com seu irmão, Thiago Gagliasso, que já chegou a comentar que eles têm ideologias distintas.

Os posts foram feitos por Bruno Gagliasso após a celebração do Dia das Mães no último domingo. O marido de Giovanna Ewbank chegou a escrever que estava "matando desejo" ao comer em um restaurante com a mãe.