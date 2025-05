Bruna Griphao posa de biquíni e fãs brincam: 'Lavar roupa nesse tanque'

Bruna Griphao, 26, posou de biquíni cortininha nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz publicou uma foto com um biquíni cortininha azul e chamou a atenção dos seguidores. O post foi feito em seu perfil no Instagram ontem.

Exibindo a barriga trincada, a ex-BBB foi enaltecida pelos fãs. "Que deusa", indicou uma. "Nossa, já começa a segunda assim", ironizou outra. "Eu quero lavar roupa nesse tanque", brincou uma terceira.

Bruna Griphao foi vista recentemente em clima de romance com Lucas Ranhol, 20. De acordo com o jornal Extra, os dois foram vistos de mãos dadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.