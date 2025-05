Bel Kutner pede apoio a petição pró-regulamentação de cannabis medicinal

Bel Kutner, 54, publicou um vídeo pedindo apoio à petição Repense o Óbvio, que pede a regulamentação do cannabis para uso medicinal.

O que aconteceu

Na gravação, a atriz aparece ao lado do filho, Davi, 19. "Eu sou a Bel, mãe do Davi, e viemos aqui para convidar vocês a assinarem a petição do Repense o Óbvio. A regulamentação das associações de cannabis é uma questão de saúde para muitas famílias como a nossa, né, Davi? Assinem, ajudem!", declarou ela.

Davi sofre de epilepsia, autismo e esclerosa tuberosa, doença degenerativa rara. O rapaz é fruto do relacionamento de Bel com o músico Fábio Mondego, 48.

A mãe afirma que o quadro de saúde do jovem melhorou muito desde que ele começou a usar canabidiol no tratamento. "O primeiro momento foi quando ele era um bebê e tinha epilepsia de difícil controle. Foram muitos anos nessa luta. Só na adolescência que nós conseguimos controlar as crises [de epilepsia] com o auxílio do canabidiol, que entrou nas nossas vidas e fez uma diferença brutal", declarou Kutner, em entrevista recente à revista Quem.