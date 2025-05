Antes e depois: como está o elenco de 'A Viagem' 31 anos após estreia?

Christiane Torloni e Antonio Fagundes em 'A Viagem' e em registro recente Imagem: Divulgação Clara Ribeiro Colaboração para Splash, em São Paulo 13/05/2025 12h00 "A Viagem" (1994) retornou à TV aberta, ontem, exatamente 31 anos depois de sua primeira exibição na Globo. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama é um remake da versão original da mesma autora, exibida em 1975, e já foi reprisada algumas vezes, sendo a última vez há 13 anos. Splash relembra a seguir o elenco estelar do folhetim, destacando como estão os atores atualmente. Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp. Guilherme Fontes Guilherme Fontes interpreta Alexandre Veloso, rapaz vingativo e sem caráter. Ele morre no início da trama e retorna como espírito para atormentar os que considera responsáveis por sua morte. Aos 58 anos, o ator continua na ativa na dramaturgia. Seus últimos trabalhos na TV foram uma participação em "Renascer" (2024) e um papel fixo na série "Os Outros" (2023). Relacionadas Quem é quem em 'A Viagem', novela que será reprisada na Globo? Casos sobrenaturais, aparições: os bastidores de 'A Viagem', que volta à TV 'Era mágica de coxia': Felipe Martins recorda truque com moto em 'A Viagem' Guilherme Fontes em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação Guilherme Fontes em 'A Viagem' e atualmente - Divulgação () Christiane Torloni Diná, personagem de Christiane Torloni, 68, é irmã de Alexandre. Na trama, ela é dona de uma locadora, bonita e ciumenta. Defende o irmão cegamente e, após se separar de Téo (Mauricio Mattar), vive um romance com o advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes). Em cartaz desde 2024 com a peça "Dois de Nós", ao lado de Antonio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, a veterana está desde 2018 sem fazer novelas. Christiane Torloni em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação Christiane Torloni em 'A Viagem' e atualmente - Divulgação () Antonio Fagundes Antonio Fagundes, 76, é o advogado criminalista que põe Alexandre na cadeia. Viúvo e pai de dois filhos, é um profissional bem justo e se apaixona por Diná no processo da prisão do irmão dela. Fagundes se mantém como um dos atores mais requisitados do audiovisual. Apesar de estar fora das novelas desde 2019, está ativo em projetos no streaming, teatro e cinema. Foi confirmado na reedição de "Mundo da Lua" (TV Cultura) e está em cartaz na peça "Dois de Nós", com Christiane Torloni. Antonio Fagundes em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação Antonio Fagundes em 'A Viagem' e atualmente - Divulgação ()

Lucinha Lins

Estela, irmã de Diná, é a personagem encarnada por Lucinha Lins, 72. Mulher forte e reservada, cria sozinha a filha e se envolve com o médico espiritualista dr. Alberto. Cantora e atriz, a veterana esteve no elenco de "Volta por Cima", novela das 19h recém-finalizada na Globo e poderá ser vista no remake de "Dona Beja", produzida pela Max e prevista para estrear em 2026.

Lucinha Lins em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação Lucinha Lins em 'A Viagem' e atualmente - Divulgação ()

Miguel Falabella

Miguel Falabella, 68, interpreta Raul Veloso, o irmão mais velho de Diná. Homem íntegro e casado com Andrezza (Thaís de Campos), passa a ser rejeitado pela sogra sem motivo aparente. Também roteirista e cineasta, Falabella segue ativo nos palcos. Recentemente, estrelou o musical "Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum" até ser afastado para se recuperar de uma cirurgia de hérnia de disco.

Miguel Falabella em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação Miguel Falabella em 'A Viagem' e atualmente - Divulgação ()

Maurício Mattar

Maurício Mattar, 61, é Téo em "A Viagem". É marido de Diná e, após a separação, inicia um relacionamento com Lisa (Andréa Beltrão). O ator e cantor sofreu um infarto em 2019, mas se recuperou e se mantém ativo na carreira. Em 2021 esteve na novela "Gênesis" (2021), da Record, e em 2024 no filme "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão".

Maurício Mattar em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação Maurício Mattar em 'A Viagem' e atualmente - Divulgação ()

Andréa Beltrão

Andréa Beltrão, 61, é Lisa, a ex-namorada de Alexandre que se apaixona por Téo. Uma das atrizes mais influentes do Brasil, a veterana protagonizou "No Rancho Fundo", novela que antecedeu "Garota do Momento" na faixa das 18h. Versátil, compôs o elenco do filme "Avenida Beira-Mar", lançado em 2024.

Andréa Beltrão em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação Andréa Beltrão em 'A Viagem' e em foto recente - Divulgação ()

Viviane Ribeiro

A filha de Diná e Téo, Patty, foi vivida por Viviane Ribeiro, que tinha cinco anos na época. Viviane largou a carreira artística e se formou em publicidade. Hoje, aos 35 anos, é coordenadora de marketing na FGV (Fundação Getúlio Vargas), onde trabalha desde agosto de 2018.

Viviane Ribeiro em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação Viviane Ribeiro em 'A Viagem' e em foto recente - Divulgação ()

Laura Cardoso

A icônica Laura Cardoso, 97, deu vida a Guiomar em "A Viagem". Na trama, ela é sogra de Raul e mãe de Andrezza, e passa a rejeitar o genro sob influência espiritual. Com 74 anos de carreira e mais de 100 personagens em novelas, Laura Cardoso interpretou seu último papel fixo em 2017, em "O Outro Lado do Paraíso". Neste ano, fez uma participação no filme "Dona Rosinha".

Laura Cardoso em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação Laura Cardoso em 'A Viagem' e em foto recente - Divulgação ()

Thaís de Campos

Andrezza, esposa de Raul, foi vivida por Thaís de Campos, 61. Apesar da boa vida, a personagem se vê confusa com as mudanças repentinas da mãe. Casada com o português Paulo Bandeira há 20 anos, a atriz se divide entre Brasil e Portugal. Sobrinha de Wolf Maya, Thaís está sem atuar desde 2014, quando fez "Boogie Oogie".

Thaís de Campos em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação/Globo Thaís de Campos em 'A Viagem' e em foto recente - Divulgação/Globo ()

Ary Fontoura

Outro ator longevo da teledramaturgia, Ary Fontoura, 92, interpretou Tibério em "A Viagem". O personagem é colega de trabalho de Estela (Lucinha Lins) e nutre amor secreto por ela. Com mais de 50 novelas no currículo, o veterano pode ser visto na reprise de "Tieta" e teve seu nome confirmado no elenco de "Êta Mundo Melhor", próxima trama das 18h da Globo.

Ary Fontoura em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação Ary Fontoura em 'A Viagem' e em foto recente - Divulgação ()

Suzy Rêgo

Interpretada por Suzy Rêgo, Carmem viveu um romance com Adonay (Breno Moroni), revelado ao longo da história. Aos 58 anos, Suzy se mantém ativa na profissão de atriz, sendo que seu último papel fixo foi em "Todas as Flores", folhetim original do Globoplay. Também pode ser vista na série "Novela", do Prime Video.

Suzy Rêgo em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação Suzy Rêgo em 'A Viagem' e em foto recente - Divulgação ()

Breno Moroni

O famoso homem mascarado e misterioso foi vivido por Breno Moroni, 71. Na história de Ivani Ribeiro, Adonay é ex-noivo de Carmem e ficou desfigurado após um acidente, por isso esconde seu rosto. Moroni não aparece na TV desde que fez "Sob Nova Direção", em 2004. Atualmente, vive no Mato Grosso do Sul e se dedica ao teatro.