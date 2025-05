Ana de Armas busca vingança em trailer final de 'Bailarina'

Bailarina - Do Universo de John Wick ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 13. Na prévia, Ana De Armas interpreta uma assassina que entra numa cruzada para vingar a morte de seu pai, caçando todos aqueles que ela considera responsáveis - incluindo John Wick, mais uma vez vivido por Keanu Reeves.

Além de Reeves, o derivado conta com outros rostos conhecidos dos filmes principais, incluindo Winston (Ian McShane), Charon (Lance Reddick) e a Diretora (Anjelica Huston). Norman Reedus (The Walking Dead: Daryl Dixon), Gabriel Byrne (Lamborghini: O Homem Por Trás da Lenda), David Castañeda (The Umbrella Academy) e Catalina Sandino Moreno (Origem) completam o elenco principal.

Bailarina - Do Universo de John Wick é o segundo derivado de John Wick produzido pela Lionsgate. Em 2023, o estúdio lançou The Continental, focado na juventude de Winston, vivido na série por Colin Woodell. A franquia ainda receberá novos capítulos no cinema com John Wick 5, Caine, dirigido e estrelado por Donnie Yen, e uma animação que servirá de prelúdio para a história do longa original.

Escrito pelo veterano da franquia Shay Hatten e dirigido por Len Wiseman (Monstro do Pântano), Bailarina - Do Universo de John Wick estreia nos cinemas brasileiros em 5 de junho.