Agente do Oasis diz que banda não planeja novo disco

Ainda que fãs do Oasis estejam celebrando a turnê de reunião dos irmãos Liam e Noel Gallagher, a equipe da banda está fazendo de tudo para conter as expectativas do público. Alex McKinlay, chefe da gravadora fundada pelos Gallagher e agente dos músicos, afirmou que não há planos para o lançamento de novas músicas do grupo.

Em entrevista ao Music Week, McKinlay classificou a turnê de reunião como "uma última volta" do Oasis. "Noel já deixou isso claro para a imprensa. [A turnê] é uma chance para fãs que nunca viram a banda vê-los, ou, pelo menos para alguns deles. Mas não, não existem planos para nenhuma nova música."

McKinlay revelou ainda uma satisfação da gravadora com a repercussão da turnê, que começa em 4 de julho, na cidade de Cardiff, no Reino Unido. "Provavelmente a maior e mais prazerosa surpresa do anúncio da reunião foi o quão grande [a repercussão] foi internacionalmente. Honestamente, nós sabíamos que seria grande [no Reino Unido] e isso não requer muita intuição. Mas olhando para fora do Reino Unido, nós sabemos que eles têm uma base de fãs forte, fizemos todas as estatísticas. Tomamos muito cuidado com como isso afetaria a venda de ingressos, mas estamos embasbacados com a grandeza."

O agente continuou dizendo que o Oasis poderia ter esgotado apresentações em lugares emblemáticos dos Estados Unidos, como o Rose Bowl, na Califórnia, e o estádio MetLife, em Nova York em apenas um dia. "Vimos os números de ingressos, assistimos ao que estava acontecendo e a demanda foi muito além das nossas expectativas."

A nova turnê do Oasis marca uma reunião dos irmãos Gallagher, que passaram anos trocando farpas nas redes sociais e na imprensa. Juntos novamente, os músicos se apresentarão em dois shows em São Paulo, marcados para os dias 22 e 23 de novembro no Morumbis.