Influenciadora é agredida pela avó da filha enquanto é imobilizada pelo ex

A influenciadora Vanessa Cunha revelou, nesta segunda-feira (12), que foi agredida pela ex-sogra enquanto era imobilizada pelo ex-companheiro, em São Paulo. Ela compartilhou fotos e vídeos nas redes sociais da violência sofrida durante uma visita da família do ex no dia seguinte ao Dia das Mães.

O que aconteceu

Influenciadora publicou vídeo nos stories do Instagram em que está no chão sendo imobilizada pelo ex-companheiro. Em seguida, a ex-sogra aparece, desfere um chute na região da coxa esquerda e grita com a jovem enquanto o rapaz segue a impedindo de se defender.

Em outro vídeo, Vanessa aparece ainda sendo imobilizada pelo ex com sua mãe lhe desferindo tapas na região do rosto e seios na entrada do prédio. "Gente, eu tô inteira machucada. Nos braços, nas pernas, no rosto. Que covardia, que covardia. Ele me segurar para ela me bater. Por que não deixou só eu e ela? Que covardia!", relatou a influenciadora, na internet.

Ela postou um compilado de fotos das lesões sofridas na região da cabeça, tórax e pés nas redes sociais. "Nenhum dos dois tem um arranhão se quer. Tenho o porteiro, o moço da limpeza e a Claudinha (funcionária) de testemunha."

Vanessa Cunha mostra lesões no corpo após agressão da ex-sogra Imagem: Divulgação/@vavacunhaa

Vanessa Cunha registrou boletim de ocorrência contra o ex e sua mãe em uma das Delegacias da Mulher de São Paulo. Ela também foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e pediu uma medida protetiva contra seus ex-familiares.

Oi, gente. Tá tudo certo, tudo bem. Acabei de sair da delegacia e já registrei o B.O com as provas que eu tenho. A própria delegada impôs um monte de inflações mesmo e estou indo fazer o corpo de delito pra eu conseguir uma medida contra os dois. Tá tudo certo, gente. Estou em paz. Ele não tem versão nenhuma pra falar e eu tenho provas. Hora nenhuma encostei a mão deles. Dá para ver no vídeo e não preciso falar nada.

Vanessa Cunha

A influenciadora digital ainda publicou uma série de vídeo explicando que a agressão ocorreu após ela pedir ao porteiro de seu prédio para não deixar o ex e sua mãe saírem do local com a criança. "Eu tenho um áudio dela falando que queria arregaçar a minha cara e vai arregaçar mais... Eu deixei eles verem ela depois de muito tempo que eles nem procuravam saber dela. Eles procuraram pedindo [pra ver] e falei: 'tudo bem. Só não quero ver vocês. Vão ficar lá embaixo com a Claudinha na portaria'. Aí, cheguei, precisei da Claudinha e ela não estava me atendendo. Eu cheguei lá e falei: 'Claudinha, vamos subir lá que preciso de você'. Aí, eu cheguei no porteiro e falei: 'Nilson, tá proibido os dois saírem com ela do portão pra fora'. Quando eu falei, ele começou a gritar 'quem você pensa que é, sua filha da pu**, sua vagabun**'".

Eu enfiei o dedo na cara dele dizendo 'não fala assim comigo'. Ele pegou o meu dedo, puxou pra baixo e me deu um chute enquanto estava com ela no colo. No que ele deu o chute, a Claudinha correu, pegou a Chloe e ele não queria deixar. Aí, a mãe dele veio falando um monte de coisa e me agrediu. Quando fui tentar pegar ela também, óbvio, ele me deu uma gravata e jogou no chão. Quando ele me deu uma gravata, ela começou a me chutar, arranhar, dar soco e foi pra cima da Claudinha pra impedir de filmar... Dessa vez, eles foram completamente loucos. Vanessa Cunha

Splash procurou a Polícia Civil de São Paulo para colher detalhes do boletim de ocorrência. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento oficial.

A reportagem não localizou a defesa de vanessa Cunha e do ex-companheiro.

Denuncie violência contra mulher

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos. Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.