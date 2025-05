Tá pegando fogo, bicho! Conheça 'Fire Force', o anime dos bombeiros

Provavelmente existe anime sobre todo tipo de poder, experiência ou profissão, e "Fire Force" está aí para comprovar essa teoria. A obra, atualmente em sua terceira (e última) temporada na Crunchyroll, chama a atenção por ser um anime shonen sobre bombeiros, mesclando lutas empolgantes com combate ao fogo. Splash vai apresentar os personagens e a história dessa produção que os fãs há tanto tempo estavam aguardando o desfecho.

História

A história de "Fire Force" se passa no Japão, em uma realidade na qual existe a Força Especial de Fogo, uma organização que combate um efeito atípico das chamas. Neste universo, existe um fenômeno chamado combustão espontânea, capaz de transformar seres humanos em criaturas chamadas Infernais, e esse esquadrão especial de bombeiros é especializado em cuidar disso.

O protagonista da obra é Shinra Kusabe, que ingressou nas forças especiais como bombeiro movido por um drama familiar. Quando era mais novo, Shinra perdeu sua família para um incêndio, e agora ele quer investigar esse crime (e também salvar outras pessoas, como manda a cartilha de protagonistas de animes).

Anime 'Fire Force' Imagem: Reprodução

Mas este corajoso bombeiro tem um poder especial que lhe ajuda a enfrentar os infernais: ele é capaz de criar chamas em seus pés. Além dessa habilidade, ele conta com aquele poder fundamental em animes shonen, a amizade. Outros companheiros de grupo, como Arthur Boyle (que luta com uma espada) e Maki Oze (lutadora fortona), também compõem o carismático grupo de personagens de "Fire Force".

Um anime que demorou

Curiosamente, este foi um anime demorou para ser anunciado, algo que chama a atenção graças ao seu sucesso como mangá. A primeira temporada de "Fire Force", produzida pelo estúdio David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure"), estreou quase quatro anos após o começo do mangá, no ano de 2019. A animação foi um sucesso, reforçando a qualidade da história, mas passou por um probleminha na exibição original.

Quando "Fire Force" estava tendo seus primeiros episódios transmitidos no Japão, aconteceu o atentado contra o estúdio Kyoto Animation, que foi consumido pelas chamas e causou a morte de dezenas de profissionais. Por conta do episódio trágico envolvendo um incêndio real, "Fire Force" teve sua exibição momentaneamente paralisada, mas logo retornou. É normal no Japão que episódios de animes ou séries inteiras sejam adiadas caso tenham elementos que lembrem eventos reais.

Anime 'Fire Force' Imagem: Reprodução

A segunda temporada de "Fire Force" veio logo depois, em julho de 2020, mas aí o anime caiu num hiato e nunca mais nada foi divulgado. Após o final do mangá em 2022, o que garantia que havia uma história para encerrar a série, anunciaram uma terceira temporada do anime para encerrar a trama. Após a divulgação inicial, foram anos sem novas informações. Por sorte não houve cancelamento, e a reta final de "Fire Force" está atualmente em exibição na Crunchyroll.

Bombeiros podem ser divertidos

"Fire Force" é uma criação de Atsushi Okubo e foi publicado na revista "Shonen Magazine" entre 2015 e 2022. Okubo já era bem conhecido pelos fãs por ser o autor de "Soul Eater", uma obra que misturava com muita competência o humor e a ação e que foi sucesso em meados dos anos 2000. Afastando qualquer receio de que seria o autor de uma obra só, Okubo conseguiu emplacar "Fire Force" e foi um dos pilares da antologia.

Vale mencionar também o trabalho dos atores de voz. Na versão original o protagonista Shinra é vivido por Gakuto Kajiwara, conhecido por ter feito o Asta em "Black Clover". A versão brasileira também é igualmente boa, com Bruno Casemiro (o Kirishima de "My Hero Academia" no papel principal).

Basicamente "Fire Force" reúne os principais elementos de qualidade de um shonen de lutinha. Ou seja, você vai encontrar um grupo de personagens carismáticos, um senso de humor meio louco parecido com "Soul Eater" e cenas de ação de tirar o fôlego. Destaque para a animação boa do estúdio David Production que conseguiu transpor com muita habilidade as cenas de luta do mangá.

E agora que o anime está na reta final, talvez seja o melhor momento para embarcar nos bombeiros de "Fire Force" para ver o final junto dos fãs da obra.

Onde assistir?

"Fire Force" está disponível na Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. O mangá foi publicado pela editora Panini em 34 volumes, entre 2018 e 2023.