Saory Cardoso desabafa ao apoiar ex de Nakamura: 'Não tem que suportar'

Saory Cardoso, 29, fez um pequeno desabafo ao apoiar Guilherme Leonel, 32, após ele expor o fim de seu casamento com Carol Nakamura, 42.

O que aconteceu

Nesta manhã, após o ator compartilhar um texto expondo os motivos do fim de sua relação com Nakamura, Saory demonstrou apoio ao rapaz. "A gente cansa de ser saco de pancadas! O amor não tem que suportar tudo! Fica bem", escreveu a influenciadora.

Saory Cardoso desabafa ao apoiar Guilherme Leonel em término com Carol Nakamura Imagem: Reprodução/Instagram

Guilherme e Saory participaram do reality show De Férias com o Ex (MTV). Recentemente, a influenciadora também expôs nas redes sociais o motivo de seu término com o ator Marcello Novaes.

Após certa de três anos juntos, Marcello Novaes confirmou o término em uma entrevista. No entanto, em seu perfil do Instagram, Saory Cardoso apontou que o fim foi motivado pela escolha dela em colocar preenchimento em seus glúteos.