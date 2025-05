Quem é MC Ryan SP, envolvido em polêmicas com cavalo de pau, Ferrari apreendida e agressão à ex

Ryan Santana, conhecido como MC Ryan SP, foi preso neste sábado, 10, após dar cavalo de pau no gramado de um estádio em Piracicaba, no interior de São Paulo. O funkeiro é envolvido em polêmicas como uma acusação de agressão à ex-mulher, Giovanna Roque, e foi detido na última semana, segundo a Polícia Civil, por "dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem."

Ele é conhecido por músicas como Tubarão Te Amo, Revoada e Set dos Casados, com participação de MC Kevin, Hariel, Don Juan, Kapela, Marks e Gaab. Atualmente, Ryan é um dos artistas da GR6 Music, uma das principais gravadoras de funk do Brasil.

Ele estourou nas paradas de música do Brasil em 2022, junto de MC Paiva, com a música Casei com a P******, que hoje soma mais de 233 milhões de visualizações no YouTube.

Não é a primeira vez que Ryan faz parte de polêmicas envolvendo carros: no ano passado, a Ferrari Roma do cantor foi apreendida por irregularidades na documentação.

Em dezembro de 2023, nasceu a primeira filha do funkeiro, Zoe, com a ex-mulher. Na época, ele comemorou nas redes sociais. MC Daniel, amigo pessoal de Ryan, é padrinho de Zoe e foi criticado pelo alto número de presentes entregues após o nascimento da menina.

Quase um ano após o nascimento de Zoe, em setembro de 2024, um vídeo em que Ryan agredia a ex-mulher, Giovanna, foi publicado nas redes sociais e viralizou.

No começo de maio deste ano, Giovanna e Ryan anunciaram a separação. "Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança para lixo! E nunca haverá", escreveu a influenciadora em uma postagem.

Além do episódio de agressão, Giovanna alegou uma suposta traição do cantor. Ryan negou: "Ela foi viajar, eu vim para a casa da praia com meus amigos. Ela chegou de surpresa na casa e tinha umas meninas. Não fiquei com ninguém, não traí a Giovanna. Na hora que ela chegou, eu não estava dentro de casa."

"Eu amo ela e ela sabe disso. Não fiquei com ninguém. Amo a Giovanna independentemente de qualquer coisa. Ela é mãe da minha filha", disse.