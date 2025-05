Power Couple 7: Adriana e Dhomini vetam Carol e Radamés de Prova dos Casais

Casal com maior saldo após o fim do terceiro ciclo, Adriana e Dhomini vetaram Carol e Radamés da 3ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record), que vai ao ar na edição de quarta-feira.

O que aconteceu

Na tarde de hoje, após a realização da Prova das Mulheres, os casais foram informados do saldo atualizado. Dhomini e Adriana lideraram o ciclo, com R$ 122 mil.

Com isso, coube a eles vetar alguém da Prova dos Casais e eles escolheram vetar Radamés e Carol.

Dhomini justificou. "Nós só temos um casal pra indicar, que é a Carol e o Radamés."

Carol e Radamés afirmaram já saber que seriam vetados. "Tranquilo, a gente já imaginava", declarou o ex-jogador de futebol.

Ranking no ciclo

Adriana e Dhomini - 122 mil

Rayanne e Victor - 65 mil

Talira e Pessina - 64 mil

Silvia e André - 56 mil

Nat e Eike - 43 mil

Bia e Gui - 41 mil

Cris e Kadu - 37 mil

Emilyn e Everton - 36 mil

Gretchen e Esdras - 31 mil

Ana Paula e Antony - 26 mil

Francine e Júnior - 24 mil

Carol e Radamés - 20 mil

Gi Prado e Eros - 18 mil