Família de P. Diddy vai a julgamento de mãos dadas, diz jornal

Os filhos de Sean Combs, o P. Diddy, compareceram ao julgamento do rapper.

O que aconteceu

Filhos do cantor chegaram ao tribunal de mãos dadas. O TMZ divulgou as imagens da família reunida no julgamento nesta segunda-feira.

Artista é pai de Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie e Love Sean. De acordo com o jornal, estavam presentes Quincy, Justin e as gêmeas D'Lila e Jessie ao lado da mãe. Dana Tran, mãe da caçula do cantor, também estava no julgamento.

Nenhum dos familiares conversou com a imprensa. O site norte-americano ainda pontuou que eles se esquivaram de perguntas sobre P. Diddy durante o julgamento.

Julgamento de P. Diddy

As declarações oficiais sobre o caso do rapper começaram a ser ouvidas nesta segunda-feira. O julgamento estava previsto para iniciar na semana passada, mas as afirmações foram ouvidas agora.

P. Diddy está preso desde setembro de 2024, sendo acusado de tráfico sexual, agressão, extorsão e associação criminosa. Ele alega ser inocente de todas as acusações.