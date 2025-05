Novo homem? Próximas cenas de Nelson em 'Garota do Momento' serão chocantes

Nesta segunda-feira (12), em "Garota do Momento" (Globo), Nelson entrega uma quantia em dinheiro a Alfredo. Logo depois, Anita, Guto e Alfredo temem a presença do vilão.

No entanto, Guto chegará a se impressionar com o comportamento do pai.

Nos capítulos seguintes, Nelson vai surpreender Edu ao dizer que deseja se tornar um novo homem. A mudança será tão visível, que Anita e os filhos acreditarão na redenção do personagem.

Nelson (Felipe Abib) e Guto (Pedro Goifman) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo e Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Juliano se desespera ao encontrar Beatriz no lugar de Clarice na clínica. Pimenta e Juliano dopam Beatriz. Juliano confronta Teresa e Beatriz sobre o paradeiro de Clarice. Zélia comemora o sucesso do plano de Clarice e Beatriz. Bia se incomoda com a intimidade entre Ronaldo e Camila. Bia questiona Juliano e Maristela sobre Clarice.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.