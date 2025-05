Ex-BBB Nizam anuncia morte da mãe: 'Descanse em paz, meu amor'

Colaboração para Splash, no Rio

O ex-BBB Nizam, que participou da 24ª edição do Big Brother Brasil (Globo), usou as redes sociais para anunciar o falecimento de sua mãe.

O que aconteceu

Somaia Hayek morreu ontem, no Dia das Mães. A causa da morte não foi divulgada.

Ex-BBB escreveu sobre o luto. "Neste momento de luto, que a paz e a força nos envolva, e que as lembranças dos momentos felizes nos confortem. Minha amada mãe, obrigada por tudo. Estaremos juntos até depois do fim", publicou o ex-BBB. "Descanse em paz, meu amor, minha melhor amiga. Um pedaço gigantesco de mim partiu junto com você", lamentou.

Nizam também compartilhou um vídeo da irmã, Hana, que fez homenagens à mãe. "Vai demorar para as cenas da vida voltarem a ser coloridas sem você", escreveu.

O corpo de Somaia será sepultado hoje. O velório acontece em São Paulo.