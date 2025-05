Mick Jagger produzirá filme sobre Miles Davis

Líder dos Rolling Stones, Mick Jagger assinará a produção de uma nova cinebiografia de Miles Davis, lenda da música estadunidense. Dirigido por Bill Pohlad (Dreamin’ Wild), Miles & Juliette entrará no surpreendente rico currículo do músico como produtor de cinema. No passado, ele já produziu filmes, séries e documentários sobre James Brown, Jerry Lee Lewis e dos próprios Stones, além de assinar a produção de Vinyl (2016), Mulheres: O Sexo Forte (2008) e Enigma (2001).

Miles & Juliette acompanhará Davis (Damson Idris), ainda pré-fama, em uma viagem a Paris, em 1949. Lá, ele se envolve com a cantora e atriz Juliette Gréco (Anamaria Vartolomei). A relação íntima e apaixonada dos dois evolui durante a estadia do trompetista na França, às vésperas de trabalhos que catapultariam ambos ao estrelato.

Zora Howard (Premature) assina o roteiro. A produção tem a aprovação da família de Davis e será ofertada a estúdios no mercado do Festival de Cannes.