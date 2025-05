'Melhor filme de terror do ano', 'Juntos' mistura paixão e horror corporal

"Juntos", um dos filmes de terror mais aguardados do ano, ganha seu primeiro trailer nacional, com exclusividade de Splash. O longa tem sido considerado "o melhor do ano" pelos fãs do gênero após sua exibição no Festival de Sundance.

Estrelado por Dave Franco ("Anjos da Lei") e Alison Brie ("Bela Vingança"), a produção promete uma história angustiante sobre relacionamentos, identidade e a perda de si, chegando aos cinemas brasileiros em agosto.

Dirigido e escrito por Michael Shanks, "Juntos" acompanha Tim e Millie, um casal em crise que se muda para uma cidade isolada no interior dos EUA, buscando um recomeço. No entanto, o que encontram é o início de um pesadelo visceral: uma força sobrenatural que corrói suas mentes, corpos e seu já frágil relacionamento. Conforme mergulham em um ambiente cada vez mais hostil, eles descobrem que, para permanecerem juntos, precisarão enfrentar um horror muito maior do que seus próprios conflitos.

Com uma mistura de gore, body horror e sarcasmo, o filme desafia o público a refletir sobre os limites do amor e da individualidade, equilibrando momentos de tensão extrema com toques de humor ácido. "É uma narrativa que mexe com o estômago e a mente", adianta a produção.

O filme é distribuído pela Diamond Films.