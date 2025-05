MC Loma passa perrengue e se 'desespera' em hotel em Londres: 'Chorando'

MC Loma, 22, passou por momentos de susto durante sua viagem por Londres, na Inglaterra, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Loma explicou que foi acordada por um alarme, que ela pensou se tratar de um incêndio no hotel e se desesperou. "Gente, olha minha cara de choro. Vocês não sabem o que aconteceu agora, né? Hoje a gente não tem nenhum passeio, então decidi dormir até tarde... Eu estava simplesmente deitada aqui e meu telefone começa a disparar o alarme, sendo que na minha cabeça achei que era alguma outra coisa que estava rolando no hotel", contou nos stories do Instagram.

A cantora disse que tudo não passou de um "teste de alarme de incêndio", mas que como estava sozinha no quarto e não fala inglês, ficou em pânico. "Gente, comecei a me desesperar, chorei, chorei, chorei... Chego a estar com o olho inchado. Liguei para Mariely chorando. Ma, não me deixa! Chego a estar me tremendo. Mas meu amigo chegou aqui agora e disse para a gente que basicamente foi um teste de alarme de incêndio, sendo que, meu Deus do céu, não falo nem inglês direito, e do nada um barulho desse."

MC Loma também explicou que chegou a se preparar para o pior. "Não sabia se era para correr. Botei a roupa térmica, ia jogar só um sobretudo e pegar só meu passaporte. Minha filha, ia descer como se não houvesse amanhã. Nem que me jogasse da janela, eu saía desse hotel se fosse alguma coisa", finalizou.