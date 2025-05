Aos 62, Marcello Novaes revela cuidados com a saúde: 'Quero envelhecer bem'

Aos 62 anos, Marcello Novaes continua sendo sinônimo de charme e vitalidade. Longe de depender apenas da genética, o ator leva uma vida pautada por disciplina, hábitos saudáveis e conexão com a natureza, um estilo que, segundo o ator, é essencial para envelhecer com qualidade.

O que aconteceu

Marcello mantém, desde jovem, uma rotina de cuidados com o corpo e a mente. "Pratico atividade física pelo menos três vezes por semana, porque é necessário para a saúde. Quero envelhecer melhor. Durmo bem, me alimento bem... Tudo que planto no meu sítio é orgânico.", revelou, mostrando que o compromisso com o bem-estar vai além da estética.

A preocupação com o envelhecimento não é recente e está profundamente ligada ao exemplo que teve dentro de casa. "Quero envelhecer bem e temos essa chance hoje. Quero estar bem para poder fazer as minhas coisas e quando tiver na idade do meu pai, por exemplo, 92 anos. Me cuido para ter uma velhice boa. Minha mãe tem 90, e ele morreu aos 92. Juntos e casados", contou, ressaltando que busca longevidade com autonomia.

Apesar de ainda ser lembrado pelo físico que exibia nas novelas dos anos 90, o ator lida com leveza ao comentar as mudanças naturais do corpo com o passar do tempo. "A gente envelhece, não dá mais", destacou aos risos. "O pai tem uma barriguinha, na época dava, mas agora não dá mais", brincou, em tom descontraído.

Mesmo diante de uma rotina intensa de gravações, ele não deixa de priorizar o próprio bem-estar. Atualmente, dedica-se intensamente ao trabalho na novela das sete, "Dona de Mim", o que tem limitado até mesmo suas práticas físicas habituais. "Minha prioridade agora é tanto o trabalho que mal tenho conseguido fazer os exercícios que estou acostumado a fazer. Isso está um pouco apertado pra mim. Não gosto, mas faz parte do meu trabalho, isso é normal pelo ritmo de gravações. E esse é o meu momento. Meu foco é minha saúde e meu trabalho", destacou.