Longe da TV, Maurício Mattar cria cavalos em haras familiar

Afastado da TV, Maurício Mattar vêm se dedicando a criação de cavalos em um haras de sua família.

O que aconteceu

O ator é dono do Haras Kirk, localizado em Minas Gerais, onde cria cavalos da raça Mangalarga Marchador e gado Nelore. O nome do local foi escolhido em homenagem ao sobrenome que ele herdou do pai, que tem origem inglesa.

Em entrevista, o artista contou que ama os animais e que estuda muito para criá-los. "Para fazer alguma coisa na vida, a gente tem que fazer aquilo por que a gente tem amor, tem paixão. E aí veio a história do cavalo e logo depois veio a história do Nelore. Comecei a entender, pesquisar, estudar. Hoje eu já tenho uma boa cabeçadinha, estou primando pela genética e buscando as pessoas que eu vejo que têm o mesmo diapasão daquilo que eu busco para mim", disse ele ao jornal O Globo.

Apesar de longe de projetos inéditos, o artista poderá ser visto, a partir dessa segunda (12), na reprise da novela 'A Viagem', na TV Globo. Na trama, ele interpreta Téo.