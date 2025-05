Lionel Richie é confirmado no The Town 2025; veja data e detalhes

O line-up do The Town ganhou mais uma atração confirmada: Lionel Richie. A apresentação do ícone do R&B marca seu retorno ao Brasil após 10 anos desde a última visita.

Anunciado nesse domingo, 11, o músico será headliner do palco The One no dia 13 de setembro. A expectativa é de um show repleto de sucessos da carreira.

A programação do festival já tem, para o mesmo dia, outros grandes nomes da música confirmados, como Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo.

A segunda edição do The Town ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop, Backstreet Boys, IZA, Jota Quest, J Balvin, Camila Cabello e Katy Perry também estão entre as atrações confirmadas.

The Town 2025: saiba tudo

- Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

- Onde: Autódromo de Interlagos - São Paulo/SP

- The Town Card: Troca para o dia escolhido a partir de 16 de maio - ingressos na modalidade já estão esgotados

- Pré-venda de ingressos para clientes Itaú: 20 de maio, a partir das 12h, no site da Ticketmaster

- Venda de ingressos para o público geral: 27 de maio, a partir das 12h, no site da Ticketmaster