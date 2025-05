Leão Lobo: Exposição de ex de Carol Nakamura soa como 'vingança'

O término do casamento de Guilherme Leonel e Carol Nakamura movimentou as redes sociais após ele fazer um desabafo sobre os motivos do divórcio. Em seu texto, alega ter sofrido síndrome do pânico provocada por crises na relação. Este foi um dos temas do Splash Show, com Yas Fiorelo e Leão Lobo.

Carol e Guilherme estavam casados desde 2020 e são tutores de 16 cachorros. Ele disse que não iria se aprofundar sobre o motivo do término, apesar de ter deixado aberto a interpretações, acusando que Carol teria sido ingrata com ele.

Eu nem quero mais saber o motivo do término, eu quero saber porque eles continuaram juntos. Não é nem mais o término que me interessa. A minha questão é porque começou e porque continuou.

Yas Fiorelo

Eu tenho muitas questões com gente que fala: 'eu me doei, eu que fiz'. Porque parece que viveu a vida do outro e aí fica cobrando depois. Viva a sua vida paralelamente à pessoa.

Leão Lobo

Durante o Splash Show, tanto Leão quanto Yas concordam que a sensação que fica é que eles fizeram uma espetacularização do término, e as falas de Guilherme têm um tom de "vingança".

Esse texto dele nada mais é que uma vingança. Cuspir no prato que comeu.

Leão Lobo

