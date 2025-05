Laura Keller desmente Gretchen sobre sexo explícito em Power Couple

Laura Keller desmentiu Gretchen após uma declaração polêmica no Power Couple 7 (Record).

O que aconteceu

DJ disse que a cantora, que está confinada pela segunda vez no reality, "aumentou e inventou". No confinamento, Gretchen afirmou que Laura Keller e o marido, Jorge Sousa, faziam sexo explicitamente para todos verem na primeira edição do programa.

Campeã da primeira edição do Power Couple rebateu a rainha do rebolado. "Isso é mentira, ela está mentindo. A casa era de vidro, sim. Mas era impossível. Outra coisa, capaz que a produção não ia falar alguma coisa para a gente. Tipo: 'pessoal, maneira'. Ela está aumentando, está fazendo escândalo à toa", declarou nos stories do Instagram neste domingo.

O marido da funkeira entrou na brincadeira e ironizou as falas de Gretchen: "10 anos atrás era igual coelho, segundo a nossa amiga. Sou um leão. Tudo isso que ela falou é verdade!".

Laura Keller ainda lembrou a situação que Gretchen comentou. De acordo com ela, ficou com o marido na casa de vidro assim que entrou no Power Couple. No primeiro episódio, disse que o marido encostou em seu bumbum enquanto usava um vestido preto de brilho e a cantora "fantasiou" sobre o que viu.