'Estou estudando, espero não decepcionar': L7nnon vai do rap à novela das 7

Com quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, L7nnon, 31, é um dos rappers mais ouvidos no país. E, agora, ele faz sua estreia nas novelas também como Ryan, uma ex-estrela do rap, em "Dona de Mim" (Globo).

Estreia na novela das 7

Criado em Realengo, bairro periférico da zona oeste do Rio, o cantor chega à trama de Rosane Svartman após rodar o país graças à música. Em conversa com Splash, conta o que sente ao estrelar uma novela das 7 da Globo.

Tenho estudado bastante, me dedicado bastante, vai ser muito legal, tenho me divertido muito. Isso é o principal. Já tinha me imaginado atuando, mas não num projeto tão grandioso de cara assim, né? Me sinto bastante privilegiado. Espero não decepcionar.

L7nnon

Ele tem consciência de que vai atingir um público que ainda não conhece o trabalho do L7. "Meus fãs vão assistir à novela para ver como estou me saindo. E tem um público ainda maior de pessoas que não me conhecem, e a novela vai me apresentar a ele. Espero conquistar esse público".

L7nnon diz sentir um "frio na barriga" por estar em um projeto com tantas atores consolidados. "Estar na mesma novela com o Tony Ramos, Marcos Pasquim, Marcelo Novaes, Camila Pitanga, pessoas que a gente cresceu assistindo e vendo a grandiosidade dos seus trabalhos... Estar aqui me alegra. Tenho que entender que a minha responsabilidade é grande. E sou uma pessoa esforçada, gosto de me dedicar"

O rapper foi convidado pela produção da novela para fazer um teste. "Fiz o teste, mas eu não fazia ideia de como seria porque eu nunca tinha feito antes. Mas é isso, eu fiz da forma que eu achava que seria. Da forma que vi a situação ali da cena. Deu certo".

Relação com a música

Na trama, L7nnon é Ryan, uma antiga estrela do rap na Batalha de Criação que acreditava na arte como transformação para sua trajetória. Ele, no entanto, entrou para o crime e acabou sendo preso justamente quando ia tentar outros rumos, já com emprego garantido em uma padaria do bairro.

Essa relação do personagem com a música ajuda L7nnon "pelo fato de gostar de rimar". "Sou uma pessoa que gosta de rimar. Isso é bem legal. Só que ele vive em universos que eu ainda não vivi. Ele tem um filho, eu não tenho. Ele está preso, eu nunca fui preso. Mas tenho pessoas do meu convívio que já foram [presas].... Também faço o Ryan para que elas se sintam representadas".

A tentativa do personagem de colocar a vida nos eixos foi motivada pela descoberta da gravidez de Kami (Giovanna Lancelotti), por quem é completamente apaixonado. Ele não conheceu o filho pessoalmente e, hoje, seu foco é sair da cadeia, conhecer Dedé (Lorenzo Reis), tentar reconquistar Kami e reconstruir sua vida.