Justiça suspende pagamento de fiança de R$ 1 milhão de MC Ryan SP

A Justiça de São Paulo suspendeu temporariamente a exigência do pagamento da fiança de R$ 1 milhão para que MC Ryan, 24, fosse colocado em liberdade após ser preso em flagrante por depredação de patrimônio público.

O que aconteceu

Ryan foi preso na madrugada de sábado (10) após fazer manobras com carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde se apresentou. Em audiência de custódia, a Justiça paulista determinou o pagamento de fiança de R$ 1 milhão para que ele respondesse em liberdade.

A defesa de Ryan recorreu. No pedido liminar de habeas corpus, o advogado Matheus Bottene Pacífico pediu a redução do valor, por entendê-lo como "desproporcional". No sábado, o juiz considerou "o valor do dano supostamente causado, a gravidade dos crimes em que o autuado hipoteticamente incorreu e a capacidade financeira evidenciada pelo veículo de alto padrão" para definir a fiança de R$ 1 milhão.

O juiz Flavio Fenoglio, do plantão judiciário, deferiu parcialmente o pedido. No documento, a qual Splash teve acesso, ele determinou a suspensão do pagamento da fiança até que todo o habeas corpus seja analisado pelo desembargador relator de uma das varas criminais do TJ-SP

Assim, Ryan não terá de pagar a fiança até que o habeas corpus seja novamente analisado. As demais medidas cautelares — proibição de mudança de endereço, obrigação mensal de comparecer em juízo e proibição de fazer qualquer declaração — foram mantidas.

Splash entrou em contato com o advogado do músico em busca de um posicionamento e aguarda.

O caso

O cantor viajou a cidade de Piracicaba para realização de um show, às 23h na sexta-feira (9). Uma hora antes de subir ao palco, ele realizou manobras de "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba e o ato causou danos ao gramado.

O artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio. "Cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim. Estou na delegacia para prestar depoimento, certo? Só pra vocês não verem outro tipo de notícia fake. Não ofereci risco pra ninguém", publicou o cantor, nos stories do Instagram.

O funkeiro se mostrou inconformado por contratante envolver a polícia no caso. Segundo ele, houve uma negociação após a represália pela brincadeira e parte do valor acordado foi pago.



Segundo o boletim de ocorrência da polícia civil de São Paulo, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio. O caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo a vida de outrem".

"O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde, posteriormente, liberado provisoriamente após pagamento de fiança", informou a SSP em nota. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Piracicaba. Ryan estava com sua Lamborghini Huracán Evo 2022 personalizada.