Juliette mostra estado do nariz após fratura em acidente: 'Ainda dói'

Juliette, 35, mostrou o estado de seu nariz quatro dias após sofrer uma fratura.

O que aconteceu

A campeã do BBB exibiu um hematoma na região em que colidiu com uma porta de vidro. "Tirei meu curativo de lip e temos um nariz. Ainda está um pouquinho inchado aqui e um pouquinho verde aqui", disse ela em vídeos publicados hoje nos stories do Instagram.

Juliette celebrou que o acidente não lhe trouxe consequências mais graves. "Não ficou roxão e acho que já posso andar sem o lip no nariz. Não vai ficar torto. Obrigada Deus, obrigada aos votos, obrigada a meu médico, obrigada a todo mundo. Deu tudo certo, temos um nariz intacto", afirmou.

A cantora também mostrou a maquiagem que faria para disfarçar os hematomas. "Ainda dói um pouquinho de nada, amanhã termino o remédio. Nada que uma maquiagemzinha não resolva, não é mesmo, companheiros?", declarou, explicando seus "truques" com o corretivo.

Juliette sofreu o acidente doméstico ao bater com o rosto contra uma porta em sua casa na última quinta-feira. A artista postou um vídeo do momento da colisão e apareceu com o nariz e os lábios inchados nas redes sociais. Após exames, ela foi diagnosticada com uma microfratura no nariz.