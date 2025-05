Justiça ordena que Prime Video pare de exibir anúncios no meio de filmes

Decisão da semana passada da Justiça determina que o streaming Prime Video pare de exibir anúncios durante séries e filmes. Por se tratar de liminar, cabe recurso.

O que aconteceu

Ação civil pública cita "alteração unilateral do contrato em vigor" da Amazon ao inserir anúncios. Ministério Público de Goiás, que obteve a liminar na Justiça, cita que contratos mudaram de "sem anúncios" para "com anúncio", condicionando a retirada de propagandas ao pagamento de R$ 10 adicionais por mês.

Liminar pede interrupção de anúncios e esclarecimentos para contratos novos e antigos:

Para os contratos antigos, que não vejam mais propagandas, preço seja mantido (R$ 19,90/mês) e que ofereça canal para esclarecer soluções relacionados ao assunto.

Para os contratos novos, informar quantidade, duração e frequência de anúncios. Além disso, oferecer a opção de assinar com ou sem anúncio.

Amazon começou a implementar anúncios no Prime Video em 2 de abril. O anúncio foi feito em fevereiro deste ano. Empresa afirmou que quem não quisesse ver publicidade deveria pagar R$ 10 a mais por mês.

Prime Video tem 15 dias para interromper a exibição de anúncios no meio de filmes e séries. A contagem começa com o dia em que a liminar foi expedida, no caso 7 de maio. Existe ainda uma multa diária no valor de R$ 50 mil, caso haja descumprimento da decisão, limitada ao valor de R$ 3 milhões. Consultada, a Amazon não respondeu a um pedido de comentário da reportagem. O espaço segue aberto.