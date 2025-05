Gracyanne Barbosa admite que deseja reatar com Belo: 'Nosso amor é grande'

Gracyanne Barbosa, 40, confessou que ainda deseja reatar seu casamento com Belo, 50.

O que aconteceu

Sabendo que o cantor vive um novo relacionamento com a modelo Rayane Figliuzzi, a musa fitness tentou fugir do assunto ao ser questionada por Léo Dias, no Fofocalizando (SBT), se deseja reatar com o cantor. "Eu não vou mentir, mas eu não posso falar porque ele está em outro relacionamento. Mas se você me perguntar se eu amo o Belo...", desviou Gracyanne.

Ao ser questionada novamente se tem o desejo de reatar seu casamento, a influenciadora foi direta: "Eu quero", disparou.

Na conversa, Gracyanne ainda opinou sobre o tempo em que passou ao lado de Belo, atribuindo parte do sucesso dele ao seu apoio. "Nossa relação foi muito de verdade. Da minha parte existe muito amor, muita gratidão. Por todos os momentos que ele esteve do meu lado", afirmou.

Apesar disso, a musa fitness admitiu que o relacionamento tinha inúmeros problemas, por ciúmes e controle. "Nosso amor é muito grande, mas nossa relação foi muito tóxica", avaliou.