Gabriela Duarte diz que não sabia de uso de foto pessoal em novela: 'Susto'

Gabriela Duarte, 51, revelou que não foi consultada sobre uso de suas fotos pessoais na abertura da novela "Por Amor" (1997), na Globo.

O que aconteceu

Gabriela, que foi uma das protagonistas da trama, admitiu que levou um "susto" ao ver suas fotos na abertura do folhetim. "Não sabíamos que a abertura seria da forma que foi. Quando acabamos de gravar naquele dia, no dia da estreia da novela, todo mundo foi para uma churrascaria. Eu e ela [sua mãe, Regina Duarte], como nós acabamos de gravar em cima do laço, fomos para casa correndo", recordou durante o videocast Novelão.

Fotos foram enviadas por Regina, mas até mesmo a veterana foi surpreendida, conta Gabriela. "Quando chegamos em casa e ligamos a TV, estava começando a novela, a abertura, e nos olhamos. Eu falei: 'mãe, que fotos são essas?' Ela falou: 'são fotos que eu mandei, mas eu mandei para o cenário. Não sabia que isso ia virar a abertura da novela'. Enfim, foi um susto".

Gabriela também recordou que os bastidores de "Por Amor" e admitiu que chegou a sentir "cansada" de trabalhar ao lado de Regina. "Teve uma hora que eu falei: 'chega, eu não quero [mais trabalhar com minha mãe]. Eu quero entender quem é a Gabriela Duarte que escolheu essa profissão. Que tem esse direito de ter escolhido a mesma profissão que a mãe, que é uma pessoa tão popular. Mas não quero mais, acho que esgotou. A gente já fez mãe e filha, já fez a mesma personagem. Calma, agora eu não quero'. Hoje, com 51 anos, eu faria. Eu gostaria de fazer um trabalho com ela, porque acho que a gente está num outro momento de vida em que acumulamos muito material para dar para o público. Coisas muito boas assim. Então, hoje, eu faria".

Em "Por Amor", Gabriela Duarte interpreta a personagem Eduarda. No folhetim de Manoel Carlos, ela contracenou ao lado da mãe, Regina Duarte. Elas também atuaram juntas em "Chiquinha Gonzaga" (199).