O que fez Felipe Simas trocar novela bíblica da Record por 'Dona de Mim'

Felipe Simas, 32, vive atualmente mais uma parceria com a autora Rosane Svartman. Os dois já trabalharam juntos em "Malhação - Sonhos" (2014) e "Totalmente Demais" (2015) e repetem a parceria agora em "Dona de Mim".

Para fazer a novela das 19h da Globo, Simas precisou deixar o elenco de "Paulo, O Apóstolo", na Record. A emissora já havia anunciado o ator como um dos protagonistas da trama bíblica, que ainda segue sem data de estreia.

Divergência de datas

Na época em que foi anunciado em "Dona de Mim", a assessoria do ator afirmou a Splash que ele deixou a produção bíblica por "divergência de datas" e que "não chegou a fazer testes de caracterização e figurino". Além de "Dona de Mim", ele também gravou a série "Tremembé" (Prime Video) recentemente.

Em conversa com Splash, o ator explicou que foi o nome da autora, Rosane Svartman, que o fez tomar a decisão. "Foi por ela que eu disse as primeiras palavras dentro da Globo, através do Cobra [em 'Malhação']. Foi por ela que vivi a personagem mais emblemática da minha carreira, o Jonatas [em 'Totalmente Demais']. Quando soube que ela tinha uma personagem pensada para mim... É, claro, coloquei na balança, mas o nome dela pesou muito na minha escolha".

A novela marca o retorno de Simas ao horário das 19h após "Fuzuê" (2024) e acontece dez anos após o sucesso de "Totalmente Demais". "Foi uma alegria. Espero que 'Dona de Mim' seja uma novela que toque, emocione e faça o nosso público tão amado do Brasil rir".

Quem é Danilo, personagem de Simas

Na sinopse, Danilo é descrito como um homem que guarda um grande ressentimento pela falta de oportunidade profissional. Danilo fez faculdade de administração, mas nunca conseguiu uma vaga no mercado de trabalho. Em vez de trabalhar na padaria da família, prefere ser motorista de aplicativo e se considera um empreendedor.

Danilo começa a atender às corridas de Filipa (Cláudia Abreu) e logo passa a trabalhar para ela, na casa dos Boaz. Ele também é amigo de infância de Marlon (Humberto Morais) e Ryan (L7NNON) e treina kickboxing.

Simas destaca que o personagem carrega mistérios. "Não acredito que chegue a ser vilão, mas ele carrega um trauma, uma frustração, é o mais sombrio de todos os personagens que eu fiz no horário das 7".

Ele teve um relacionamento conturbado com Pam (Haonê Thinar), uma mulher que teve a perna amputada no passado. Ele argumenta que nunca a assumiu como namorada porque acha que não tem nada para oferecer a ela. Também é filho de Seu Manuel (Ernani Moraes) e irmão de Peter (Pedro Fernandes).

O ator acredita que a narrativa da história vai ajudar a debater o preconceito contra pessoas PCDs. "É uma pérola que a gente tem nas mãos. E, muito sabiamente, Rosane trouxe para ser debatida no horário das 7".