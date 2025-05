Estrelas se esforçam para afastar desânimo com tarifas no Festival de Cannes

Por Miranda Murray e Hanna Rantala

CANNES, França (Reuters) - Lendas do cinema, de Tom Cruise a Denzel Washington, vão se reunir em Cannes nesta semana para a 78ª edição do festival de cinema, enquanto o setor tenta se livrar das preocupações com a diminuição do público e a ameaça de tarifas dos EUA.

Cruise lançará o que é apontado como o último filme de sua franquia "Missão: Impossível" e muitos outros esperam seguir o caminho que o vencedor do prêmio principal do ano passado, "Anora", tomou para a glória do Oscar.

Ao lado deles, Robert De Niro receberá um prêmio pelo conjunto da obra, e as estrelas Scarlett Johansson, Kristen Stewart e Harris Dickinson tentarão a sorte como diretores com filmes concorrendo nas categorias menores.

Há apenas uma semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou o setor cinematográfico mundial ao anunciar uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos fora do país -- declaração que deixou muitos executivos de estúdios alarmados e perplexos sobre quando e como essas taxas serão aplicadas aplicadas.

Em Cannes, essas preocupações dominaram as conversas de bastidores, mas não afetaram os anúncios da linha de frente.

"Ninguém quer falar sobre tarifas e Trump aqui", disse Scott Roxborough, chefe do escritório europeu do The Hollywood Reporter. "No setor, todo mundo vai falar sobre isso."

GLÓRIA DO OSCAR

O festival começa na terça-feira à noite. As decisões do júri, presidido pela francesa Juliette Binoche e com a estrela de "Monster's Ball" Halle Berry no painel, serão acompanhadas de perto.

"Anora", o vencedor do prêmio principal de Cannes -- a Palma de Ouro -- em 2024, levou para casa cinco Oscars. O filme mais importante de Cannes em 2023, "Anatomia de uma queda", mais tarde ganhou um Oscar. Sua escolha em 2019, "Parasita", tornou-se memoravelmente o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme.

Neste ano, o diretor norte-americano Wes Anderson vai lançar seu novo filme, "The Phoenician Scheme" (o esquema fenício), que competirá com filmes independentes, como "Sentimental Value" (valor sentimental), de Joachim Trier, e "Alpha", de Julia Ducournau.

Os filmes exibidos fora da competição incluem o novo "Missão: Impossível - O Acerto Final" e "Highest 2 Lowest", de Spike Lee, estrelado por Denzel Washington, em referência a "Céu e Inferno", de Akira Kurosawa.

Os problemas de Hollywood podem não ser o centro das atenções, mas a política mundial entrou no programa.

Três filmes sobre a guerra na Ucrânia serão exibidos como parte do evento "Ukraine Day".

Todas as sessões estão esgotadas para "Put Your Soul On Your Hand And Walk" (coloque sua alma em sua mão e caminhe), que acompanha a fotojornalista palestina Fatma Hassona, de 25 anos, morta em um ataque aéreo israelense em Gaza em abril, um dia após o anúncio de que o documentário havia sido escolhido para o programa ACID do festival.

(Reportagem de Hanna Rantala, Mike Davidson e Miranda Murray)