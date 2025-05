Edu demonstra incômodo terrível com vida de casado em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (13), da novela "Garota do Momento" (Globo), Juliano e Maristela despistam Bia. Raimundo se incomoda com o comportamento de Camila.

Edu confessa seu mal-estar em morar na casa de Raimundo com Celeste. Nelson afirma a Edu que decidiu se tornar um novo homem.

Juliano vai até a casa de Carmem em busca de Clarice. Clarice se preocupa com Bia. Alfonso revela que é o novo vizinho de Teresa.

Zélia pede ajuda a Basílio para encontrar as joias de Clarice. Lígia teme estar grávida de Raimundo. Bia chega a Petrópolis para visitar Clarice.