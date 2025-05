Duda Nagle treina com presença da filha para duelo com Popó Freitas

Colaboração para Splash, no Rio

Duda Nagle compartilhou um momento especial ao lado da filha Zoe, de 6 anos. O ator, ex-marido de Sabrina Sato, levou a pequena para acompanhá-lo durante a preparação para sua próxima luta.

O que aconteceu

Nos bastidores da intensa rotina de treinos, o clima foi de afeto e motivação. Em seu perfil no Instagram, Duda publicou imagens do momento e falou sobre a experiência. "Levei minha filhinha para assistir ao treino do papai e foi uma experiência maravilhosa", escreveu.

Duda Nagle explicou que a presença de Zoe teve um significado especial: mostrar, na prática, os valores que a luta pode ensinar. "Ela sentiu um pouco da energia da preparação e espero que fique uma lição de vida para ela em relação à disciplina e comprometimento para enfrentar grandes desafios e da importância das artes marciais para a defesa pessoal e o desenvolvimento de virtudes como coragem, fortaleza e temperança. Tá quase na hora!!!", completou.

Nagle se prepara para enfrentar o tetracampeão mundial de boxe Popó Freitas. O duelo está marcado para o dia 17 de maio de 2025, em São Paulo, e será a principal atração do Fight Music Show 6.