Dona Ruth revela reação quando neto expressou saudade de Marília Mendonça

Ruth Dias, 55, contou qual foi sua reação quando o neto, Leo, 5, externou pela primeira vez a saudade da mãe, Marília Mendonça, falecida há quase quatro anos.

O que aconteceu

Ela revelou ter se surpreendido ao ouvir o desabafo do menino. "Ele estava com tanta saudade, que ele disse: 'Vó, eu estou com saudade da minha mãe.' É a primeira vez que ele falou. E eu: 'Sério? Eu também estou com muita saudade dela. Você sabia que ela era minha filha?'", detalhou Ruth, em entrevista ao podcast de Natália Figueiredo.

A situação terminou em um carinhoso abraço entre avó e neto. "[Eu disse:] 'Ela deixou uma mãe para você, que sou eu, e um filho pra mim, você. Então vamos nos abraçar, que aí a gente mata a saudade dela?' Aí ele vem, me abraça e esquece."

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo. O único filho da cantora, Leo, é criado pela avó materna em conjunto com o pai, o também cantor sertanejo Murilo Huff, 29.