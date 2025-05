Diddy teria feito prostituta urinar na boca da ex-namorada, diz Promotoria

O julgamento de Sean "Diddy" Combs começou hoje, em Nova York com alegações graves da promotoria sobre supostos abusos contra sua ex-namorada, a cantora Cassandra Cassie Ventura. A acusação sustenta que ela disse ter ficado sufocada quando uma prostituta urinou em sua boca a mando de Diddy.

O que aconteceu

Durante o julgamento, a procuradora assistente Emily Johnson descreveu detalhes perturbadores de eventos que teriam ocorrido durante o relacionamento do casal, que durou mais de uma década.

Em declarações ao tribunal, a promotoria afirmou que Ventura foi submetida a situações humilhantes em festas promovidas por Combs, conhecidas como "freak offs". Num dos episódios mais chocantes, o produtor musical teria obrigado a artista a participar de atos sexuais degradantes, incluindo um momento em que uma profissional do sexo teria urinado em sua boca, deixando-a sufocada. Apesar de aparentemente consentir, segundo os promotores, Cassie "não queria fazer" aquilo.

As acusações contra Combs incluem tráfico sexual, conspiração para extorsão e transporte para prostituição, abrangendo um período de 20 anos (2004-2024). O magnata da música, que se declarou inocente, rejeitou um acordo judicial que poderia reduzir sua pena, optando por enfrentar o julgamento.

A promotoria planeja apresentar como prova principal um vídeo de 2016 que mostraria Combs agredindo fisicamente Ventura num hotel de Los Angeles. Além disso, quatro acusadoras não identificadas devem testemunhar durante o processo.

A defesa, liderada pelo experiente advogado Marc Agnifilo, argumenta que o governo está distorcendo relações sexuais consensuais entre adultos. Os advogados afirmam que algumas parceiras de Combs teriam incluído profissionais do sexo em seus relacionamentos de forma voluntária.

O caso ganhou notoriedade em 2023, quando Cassie processou Combs por anos de abuso, incluindo alegações de estupro. Desde então, dezenas de pessoas apresentaram queixas semelhantes contra o produtor, embora a maioria não faça parte deste processo criminal específico.

O julgamento, que ocorre no Tribunal Distrital dos EUA sob a presidência do juiz Arun Subramanian, deve continuar ao longo das próximas semanas, com possíveis revelações sobre o envolvimento de outras figuras do entretenimento nos supostos abusos.