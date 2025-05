Dani Calabresa diz ter perdoado Marcelo Adnet após separação: 'Amigos'

Colaboração para Splash, no Rio

Quase oito anos após o fim de seu casamento com Marcelo Adnet, Dani Calabresa voltou a comentar sobre o momento delicado que viveu durante a separação.

O que aconteceu

A humorista refletiu sobre a dor da traição exposta publicamente, os julgamentos sofridos ao longo dos anos e como conseguiu seguir em frente. Dani destacou o impacto da exposição na época da separação: "Passar por um divórcio já é difícil. Com traição exposta em praça pública é como viver um luto cercada de plateia. Por ser famosa, as pessoas se interessam mais, é claro", contou em entrevista ao O Globo.

Segundo a comediante, mesmo com o tempo, ainda é alvo de perguntas e comentários sobre o término. "Todo mundo quer ver como você vai cair e poucos se preocupam se vai conseguir levantar. Descobri uma força que nem sabia que tinha. E, sinceramente, o mais curioso disso tudo é ver como, até hoje, a pergunta sobre o divórcio é feita pra mim, como se eu fosse a responsável por explicar o que aconteceu".

Dani Calabresa também compartilhou que conseguiu perdoar Marcelo Adnet. "Hoje sou amiga do meu ex-marido", contou durante a entrevista.

A comediante, que está grávida do atual marido, ainda revelou que todos os envolvidos convivem em harmonia. "O Richard [atual companheiro de Dani Calabresa] é amigo do meu ex, eles se falam. Sou amiga inclusive da mulher atual dele. Todo mundo bem. O destino fez sua parte. O que importa é que estou casada, grávida e feliz", afirmou.