Dani Calabresa revela nome do filho inspirado na Disney

Grávida do primeiro filho, Dani Calabresa, 43, anunciou o nome do bebê, que deve nascer no início de julho. Ela e o marido, Richard Neuman, já tinham avisado que seria inspirado no universo Disney.

Em vídeo publicado no Instagram neste final de semana, o casal revelou o nome: "É o Bernardo do filme Bernardo e Bianca", contou a humorista. "Forte como um urso", completou.

A comediante ainda deixou um recadinho para o primogênito: "Mamãe te ama". Richard, por sua vez, deu um beijinho na barriga da atriz.

Dani e Richard começaram a namorar em 2020 e se casaram em novembro de 2022. Em janeiro deste ano, a comediante anunciou a gravidez, resultado de um tratamento de fertilização in vitro (FIV). No mesmo mês, o casal compartilhou registros do chá revelação, quando descobriram o sexo do bebê.