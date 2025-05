Casamento na pandemia e adoção frustrada: a união de Nakamura e Gui Leonel

Guilherme Leonel, 33, anunciou o fim do casamento com Carol Nakamura, 42, após cinco anos.

Relembre a união

O ex-casal assumiu o relacionamento em junho de 2019. Seis meses depois, ficaram noivos.

Antes mesmo do casamento, adotaram Wallace, na época com nove anos. O menino que então vivia no antigo lixão do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, foi morar com Carol e Guilherme ainda durante o processo de adoção.

Ele me ensinou a ser mais grata e a parar de reclamar da vida. Wallace mudou completamente a minha vida. Carol Nakamura, em entrevista à Quem, em 2020

A apresentadora contou que Wallace não conhecia coisas tidas como comuns. Chuveiro com água quente, escada rolante, etc., eram coisas novas para o menino.

O casamento de Nakamura e Leonel aconteceu em novembro de 2020, durante a pandemia de covid. Para reduzir os riscos de contaminação, a festa teve número reduzido de convidados (20 para cada um dos noivos), uso de máscaras e distanciamento social.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel em álbum de casamento Imagem: Reprodução/Instagram/Rafael Leal Andrade

Após cerca de 1 ano e 9 meses vivendo com Nakamura e Gui Leonel, Wallace voltou a morar com a mãe biológica. Na época, o ex-De Férias com o Ex disse que a decisão foi do adolescente, já com 12 anos.

Nem sempre as coisas saem como a gente quer, e não temos controle sobre as vontades alheias. E, infelizmente, a vontade dele foi partir, voltar para a casa da mãe biológica. E, por mais doloroso que seja para nós, temos de entender e respeitar, afinal, não sei como reagiria se estivesse na pele dele. Gui Leonel, no Instagram

Nakamura também pediu que o menino não fosse julgado. "Ele é um pré-adolescente que não teve educação, não teve regra na infância, óbvio, não se acostumou com isso. Por favor, não julguem nunca a atitude dele", disse nos stories do Instagram.

Durante a união, a apresentadora participou do No Limite e construiu uma mansão. A casa foi citada no texto de desabafo de Guilherme Leonel. "Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria."

O modelo anunciou o fim do casamento hoje, dizendo ter recebido ingratidão de Nakamura. "Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular."